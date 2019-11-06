Der schnelle Euro
Folge 10: Cilensek - Napierala
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Napieralas aus Blankenfelde-Mahlow treffen auf die alleinerziehende Mutter Katja Cilensek aus Berlin-Lichterfelde. Bei den Cilenseks gehört der verantwortungsvolle Umgang mit dem Geld zum Alltag und alle ziehen mit. Für Katja ist es wichtig, dass sie ihren Kindern alles ermöglicht. Auch bei den Napieralas gibt es ein großes Ziel. Thomas hat einen Lebenstraum, den er sich und seiner Familie erfüllen möchte. Dafür sparen alle gern. Rechte: Sat.1
