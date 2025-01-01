Der schnelle Euro
Der schnelle Euro
Regenwasser verwenden, Supermarkt-Angebote durchstöbern, Coupons sammeln: Wo spare ich am sinnvollsten? Wie bekomme ich mehr fürs Geld? In "Der schnelle Euro" zeigen jeweils zwei Familien, wie sie durch einfache Alltags-Kniffe den ein oder anderen Euro beiseitelegen können - für den Traum vom Haus, einen Urlaub oder andere große Wünsche. Wie praktikabel die Ideen wirklich sind, bewerten neutrale Dritte. Für den "Spartipp des Tages" winken 500 Euro.
Genre:Reality, Verbraucherinformation