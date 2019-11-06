Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Familie Gossow lebt in Köln-Ehrenfeld, in einer schicken Eigentumswohnung mit großem Garten. Papa Ben, von Beruf Schreiner, hat die Wohnung selbst ausgestattet und auch im Garten legt die Familie selbst Hand an. Bei guter Ernährung mit Bio-Lebensmitteln aus regionalem Anbau werden keine Abstriche gemacht. Familie Schmidt in Iserlohn ist es egal woher ihre Lebensmittel kommen, billig müssen sie sein. Mutter Elke ist die Coupon- und Schnäppchenkönigin des Hauses. Rechte: Sat.1

