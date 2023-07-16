Folge vom 16.07.2023
300 PS für 15 Mille (Kurzversion)Jetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 16.07.2023: 300 PS für 15 Mille (Kurzversion)
33 Min.Folge vom 16.07.2023Ab 12
Bernd möchte ein PS-starkes Auto, das mindestens 300 PS hat und maximal 15.000 Euro kostet. Die PS Profis Jean Pierre und Sidney nehmen den Auftrag an und begutachten einen BMW M3 und einen auf 329 PS getunten Mitsubishi Colt.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1