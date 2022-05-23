Folge vom 23.05.2022
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 23.05.2022: Ein Camper für die Seglerin
Folge vom 23.05.2022
Die Seglerin Caro möchte ihren nächsten Urlaub am Meer in einem Campingbus für maximal 6.000 Euro verbringen. Sie sucht die PS Profis JP und Sid auf. Die machen sich gleich auf die Suche nach passenden T3 und T4 und finden nicht nur Gutes.
Genre:Reality, Auto, Dokusoap
12
© Sport1