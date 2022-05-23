Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Camper für die Seglerin

Ein Camper für die Seglerin

Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 23.05.2022: Ein Camper für die Seglerin

44 Min.Folge vom 23.05.2022Ab 12

Die Seglerin Caro möchte ihren nächsten Urlaub am Meer in einem Campingbus für maximal 6.000 Euro verbringen. Sie sucht die PS Profis JP und Sid auf. Die machen sich gleich auf die Suche nach passenden T3 und T4 und finden nicht nur Gutes.

