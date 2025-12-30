Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Schatzsucher von Oak Island

Dans Vermächtnis (2)

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 2vom 05.01.2026
Dans Vermächtnis (2)

Dans Vermächtnis (2)Jetzt kostenlos streamen

Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 2: Dans Vermächtnis (2)

40 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12

Ricky, Marty und das Team stehen vor der spannenden Aufgabe, ein Schiff zu finden, das im Sumpf begraben sein soll. Sie sind fest entschlossen, Dan Blankenships Werk zu Ende zu bringen und das uralte Rätsel um Oak Island endlich zu lösen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Die Schatzsucher von Oak Island
Kabel Eins Doku
Die Schatzsucher von Oak Island

Die Schatzsucher von Oak Island

Alle 4 Staffeln und Folgen