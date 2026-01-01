FBI: Special Crime Unit
Folge 11: Trauer
42 Min.Folge vom 24.01.2026Ab 12
Das Team fahndet nach einer College-Studentin, die in die Fänge eines gnadenlosen Entführers geraten ist. Die Zeit rennt und Jubal nimmt Kontakt mit einem Vater auf, dessen Kind zu den Opfern des gesuchten Verbrechers ist.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren