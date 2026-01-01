Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 4Folge 3vom 10.01.2026
41 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 12

Das FBI untersucht eine Serie von Bombenanschlägen auf Gebäude der US-amerikanischen Regierung. Ein Verein einiger Soldaten im Ruhestand gerät unter Verdacht, hinter den fragwürdigen Attentaten zu stecken. Isobel und ihr Team hoffen darauf, dass OA Kontakt zu einem seiner einstigen Kameraden beim Militär aufnimmt. Doch etwas hält den Special Agent davon ab, den traumatisierten Kriegsveteranen für die Ermittlungen mit ins Boot zu holen.

