FBI: Special Crime Unit
Folge 4: Erkenne dich selbst
40 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 16
Das FBI ist einem Serienkiller auf den Fersen, dessen Opfer allesamt junge Obdachlose sind. Die Stimmung innerhalb des Teams ist währenddessen mehr als angespannt. Tiffany und Scola schaffen es einfach nicht, ihre Meinungsverschiedenheiten beizulegen.
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
