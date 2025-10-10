Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!

Umzug in Kindernähe

sixxFolge vom 10.10.2025
Umzug in Kindernähe

Umzug in KindernäheJetzt kostenlos streamen

Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!

Folge vom 10.10.2025: Umzug in Kindernähe

42 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 6

Die Töchter des Ehepaars Childers werden flügge. Nun möchten Stacie und Ben in ein gemütliches Haus ziehen, das in der Nähe der Universität ihrer Kinder liegt. Gewünscht sind drei Zimmer und zwei Bäder - das zur Verfügung stehende Budget sind 175.000 Dollar. Die Suche kann beginnen ...

