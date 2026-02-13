Zum Inhalt springenBarrierefrei
Futurama

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 39vom 13.02.2026
Folge 39: Das Glück des Philip J. Fry

22 Min.Folge vom 13.02.2026

Fry fühlt sich in letzter Zeit ziemlich unglücklich und will deshalb sein siebenblättriges Kleeblatt finden, das er im 20. Jahrhundert besessen hat. Bei einem Streifzug durch das alte New York erinnert er sich an seine Beziehung zu seinem Bruder Yancy, der ihm immer alles geklaut hatte - sogar seine wertvollen Erfindungen! Als Fry das Versteck seines Kleeblattes leer vorfindet, ist er sich sicher, dass sein Bruder es gestohlen hat. Er macht sich auf den Weg zum Friedhof ...

ProSieben MAXX
