Futurama
Folge 39: Das Glück des Philip J. Fry
22 Min.Folge vom 13.02.2026
Fry fühlt sich in letzter Zeit ziemlich unglücklich und will deshalb sein siebenblättriges Kleeblatt finden, das er im 20. Jahrhundert besessen hat. Bei einem Streifzug durch das alte New York erinnert er sich an seine Beziehung zu seinem Bruder Yancy, der ihm immer alles geklaut hatte - sogar seine wertvollen Erfindungen! Als Fry das Versteck seines Kleeblattes leer vorfindet, ist er sich sicher, dass sein Bruder es gestohlen hat. Er macht sich auf den Weg zum Friedhof ...
Futurama
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
