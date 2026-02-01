Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gauner vs. Kaufhaus-Cops

Diebesgut im Kinderwagen

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 6vom 27.02.2026
Diebesgut im Kinderwagen

Gauner vs. Kaufhaus-Cops

Folge 6: Diebesgut im Kinderwagen

43 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12

In Großbritannien stehlen Ladendiebe täglich mehrere Milliarden Pfund. Doch das Sicherheitspersonal der Einkaufszentren ist den Verbrechern dicht auf den Fersen.

