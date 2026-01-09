Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

sixxStaffel 4Folge 18vom 09.01.2026
Folge 18: Experimente

42 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12

Jim (Sam) ist bei Melinda ausgezogen - er glaubt nicht an ihre "Geistergeschichten". Melinda ist zutiefst erschüttert, sie befürchtet, ihn für immer verloren zu haben. Als sie spätabends noch einmal in ihren Laden geht, taucht dort plötzlich ein wildfremder Mann auf. Als sie ihn zur Rede stellen will, flüchtet er durch die Tunnel. Nach und nach stellt sich heraus, dass es sich um Ben Tillman handelt, der vor drei Jahren einen schweren Unfall hatte ...

