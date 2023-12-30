Der Geist von Don QuichoteJetzt kostenlos streamen
Ghostbusters
Folge 46: Der Geist von Don Quichote
23 Min.Folge vom 30.12.2023Ab 6
In Spanien soll sich immer noch der Geist von Don Quichote herumtreiben. Die Ghostbusters machen sich auf die Suche und stellen fest, dass dieser Geist einen guten Charakter hat: Der Geist von Don Quichote steht der Familie de la Torres im Kampf gegen bösartige Motorradrocker bei. Mit Hilfe der Ghostbusters können die Schurken überwältigt werden ...
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Ghostbusters
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:US, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
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