Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghostbusters

Auf Bratarats Art

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 20vom 01.07.2023
Auf Bratarats Art

Auf Bratarats ArtJetzt kostenlos streamen

Ghostbusters

Folge 20: Auf Bratarats Art

23 Min.Folge vom 01.07.2023Ab 6

Jake Kong Jr., Eddie Spencer Jr. und der Affe Tracy nehmen zusammen mit ihren Freunden den Kampf gegen den skrupellosen Prime Evil auf. Dieser hält die Geisterjäger zusammen mit seinen Gefolgsleuten in Schach.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ghostbusters
ProSieben MAXX
Ghostbusters

Ghostbusters

Alle 1 Staffeln und Folgen