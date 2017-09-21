Haustier sucht Herz
Folge 1: Folge 1
50 Min.Folge vom 21.09.2017
Jochen Bendel besucht das Tierheim in Kassel und trifft dort auf die französische Bulldogge Jody. Die Hündin wurde immer weitergereicht und schließlich ausgesetzt. Im Berliner Tierheim müssen die Tierärzte ein Katzenbaby versorgen: Es hat Giardien, gefährliche Darmparasiten. Für die Katzenkinder Fin und Leo ging alles gut aus: Sie leben bei einem Paar in Berlin und fühlen sich pudelwohl. Wir haben sie besucht.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Haustier sucht Herz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1 Gold