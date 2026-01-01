Helden des Abbruchs
Helden des Abbruchs
Fabrikhallen, Autobahnbrücken und Windkrafträder: Die „Helden des Abbruchs“ machen mit schweren Baggern, Bulldozern und Sprengstoff marode Bauwerke und Industrieanlagen dem Erdboden gleich. Dabei kommt nicht nur rohe Gewalt zum Einsatz, denn diese Arbeit erfordert im Vorfeld akribische Planung und auf der Baustelle Präzision. Vom kleinen Familienunternehmen bis zum großen Abriss-Kommando: Diese Serie begleitet mehrere deutsche Crews und zeigt die Herausforderungen, mit denen die Vollprofis tagtäglich zu kämpfen haben. Denn Komplikationen sind in diesem Job an der Tagesordnung. Aber davon lassen sich die erfahrenen Spezialisten nicht aufhalten, am Ende kriegen sie alles klein.
