HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Folge 3: Made in France
53 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Nach Abschluss des internen Ermittlungsverfahrens muss Morgane ein Seminar für Polizeiarbeit absolvieren. Das nimmt sie nicht wirklich ernst und treibt Unfug beim Bedienen der Telefonzentrale - bis eine Frau anruft, die behauptet, einen Mord beobachtet zu haben. Alle Polizeiregeln missachtend macht sie sich allein auf den Weg zum Tatort. Vor Ort muss sie feststellen, dass es nur ein Fehlalarm war; doch Morgane bleibt skeptisch. Gilles hat Probleme, Familie Alvaro loszuwerden.
Alle Staffeln im Überblick
HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Krimi, Mystery
Produktion:FR, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: TF1 STUDIO
Enthält Produktplatzierungen