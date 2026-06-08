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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Geld macht nicht glücklich

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 1vom 08.06.2026
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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Folge 1: Geld macht nicht glücklich

52 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12

Morgane stößt beim Schuh-Shopping auf die Leiche einer Verkäuferin. Erste Verdächtige sind schnell gefunden: War es ihr Verlobter, der erfahren hat, dass die Tote die Hochzeit absagen wollte? War es der Ex-Mann, der das Opfer vor ihrem Tod mehrmals angerufen hat? Doch auch die Ermordete steckt voller Überraschungen. Der Druck auf Karadec, der im Mittelpunkt einer internen Ermittlung steht, nimmt zu.

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