HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
1 StaffelAb 16
1 StaffelAb 16
HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Morgane Alvaro ist laut, frech und mit einem IQ von 160 hochintelligent. Allerdings läuft es privat nicht gerade rosig und ihr Autoritätsproblem lässt sie jeden Job in kürzester Zeit verlieren. Die alleinerziehende Mutter von drei Kindern hat die Fähigkeit, jedes noch so schwere Rätsel zu lösen - die perfekte Voraussetzung, um Morde aufzuklären. Das bleibt auch der Polizei von Lille nicht verborgen, und so machen ihr die Ordnungshüter ein Angebot, dem sie nicht widerstehen kann.
Genre:Comedy, Krimi
Produktion:FR, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© TF1 STUDIO
Enthält Produktplatzierungen