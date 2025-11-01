Zum Inhalt springenBarrierefrei
Belohnstrafung

ProSiebenStaffel 2Folge 8vom 01.11.2025
Folge 8: Belohnstrafung

22 Min. Ab 12

Die Freunde tun sich schwer, unliebsame Dinge zu erledigen. Daraufhin schlagen Jesse und Sid ein altes College-Ritual vor: Das System nennt sich "Belohnstrafung", bei dem sie für alles, was sie in zwei Tagen schaffen, eine Belohnung bekommen. Wenn sie das Ziel jedoch nicht innerhalb von 48 Stunden erreichen, werden sie betraft.

