Mara - Couragierte PflegemutterJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 47: Mara - Couragierte Pflegemutter
40 Min.Ab 12
Mara Weber (35) schließt den 16-jährigen Kevin Schulz sofort ins Herz, als er ihren Sohn Jakob (16) vor seinen fiesen Klassenkameraden verteidigt. Als Mara herausfindet, dass Kevin aus einer zerrütteten Familie stammt, nimmt sie ihn bei sich zuhause auf. Doch Mara weiß nicht, wen sie sich da ins Haus geholt hat. Denn Kevin ist Mitglied in einer kriminellen Jugend-Gang und in Diebstähle verwickelt. Und das nächste Opfer soll Maras Familie sein.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH