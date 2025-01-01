Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Mara - Couragierte Pflegemutter

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 47
Folge 47: Mara - Couragierte Pflegemutter

40 Min.Ab 12

Mara Weber (35) schließt den 16-jährigen Kevin Schulz sofort ins Herz, als er ihren Sohn Jakob (16) vor seinen fiesen Klassenkameraden verteidigt. Als Mara herausfindet, dass Kevin aus einer zerrütteten Familie stammt, nimmt sie ihn bei sich zuhause auf. Doch Mara weiß nicht, wen sie sich da ins Haus geholt hat. Denn Kevin ist Mitglied in einer kriminellen Jugend-Gang und in Diebstähle verwickelt. Und das nächste Opfer soll Maras Familie sein.

SAT.1 GOLD
