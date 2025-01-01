Annika - Mein Freund, mein FeindJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 48: Annika - Mein Freund, mein Feind
42 Min.Ab 12
Eventmanagerin Annika (29) lernt den Grafiker Marco zufällig kennen und verliebt sich Hals über Kopf in ihn. Doch schon bald macht sie eine grauenvolle Entdeckung: Marco ist ein gesuchter Krimineller! Annika kann nicht anders und zeigt Marco an. Doch bevor er festgenommen wird, schwört er Annika seine Unschuld. Als Annika in Marcos Vergangenheit forscht, stößt sie auf ein dunkles Geheimnis, das ein ganz neues Licht auf ihren Geliebten wirft.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH