Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Folge 11: Yetisuche in Tibet
23 Min.
Emily und Alexander besuchen ihren Cousin Jamyang in Tibet. Dessen Freund, Bhanti, ist ein Sherpa-Führer wie sein Vater. Als Marnak, ein böser alter Mann aus dem Dorf, den Yeti fangen will, den es in den Bergen geben soll, engagiert er Bhantis Vater als Führer. Da Marnak mit Yeti nur Geld verdienen will, machen sich die Mäuse auf den Weg, den Yeti vor Marnak zu warnen ...
