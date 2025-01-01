Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
1 StaffelAb 0
1 StaffelAb 0
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Emily, die praktische Landmaus, und ihr Cousin Alexander, die kultivierte Stadtmaus, sind zwei freundliche, unerschrockene Reisende. Sie besuchen Freunde und Verwandte rund um den Globus, reisen mit den ersten Flugmaschinen oder im legendären Orientexpress. Dabei stolpern sie über Kriminalfälle und lernen Könige, Erfinder und Abenteurer kennen ...
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment