Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Folge 24: Mäuse im Goldrausch
23 Min.
Unsere beiden Mäusedetektive besuchen ihren Cousin in Kanada. Dessen Freund hat Eltern, die einen Claim in den Bergen geerbt haben. In dem Gebiet treibt jedoch ein Ganove sein Unwesen, der ihnen die Claimkarte stiehlt, um sich des Goldes zu bemächtigen. Unsere Detektive verfolgen die Übeltäter bis in die Berge und stellen sie mit Hilfe einer Bärin ...
