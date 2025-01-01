Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Folge 5: Das Beben in Frisco
Emily und Alexander besuchen ihre Cousine Ernestine in San Francisco. Begeistert fahren sie mit einer Cable Car durch die Stadt. Sie werden Zeugen eines Bankraubs. Der Dieb ist der Cable-Car-Fahrer Murphy, aber er hat die Maske von Mister Hallidie auf, um sich an ihm zu rächen. Natürlich wird Hallidie verhaftet und mitgenommen. Seine Tochter Jeannie ist eine Freundin der Maus Ernestine, also nehmen Alexander und Emily mit ihren Spürnasen Witterung auf ...
