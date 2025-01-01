Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 6
23 Min.

Emily und Alexander besuchen ihren Cousin Bajay in Indien. Sie wollen sich mit Bajays Freundin Sarita zu einem Picknick treffen, aber Sarita muss dringend ihrem Vater, dem Wildhüter des Dschungels, eine Nachricht überbringen. Der Vater ist einem geheimnisvollen Vorgang auf der Spur. Auf mysteriöse Weise verschwinden Tiere aus dem Dschungel ...

