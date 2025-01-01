Zum Inhalt springenBarrierefrei
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Minotaurus auf Kreta

Staffel 1Folge 7
Minotaurus auf Kreta

Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Folge 7: Minotaurus auf Kreta

23 Min.

Emily und Alexander besuchen ihren Cousin Nikos auf Kreta. Der erzählt ihnen, dass im Palast von Knossos Ausgrabungen gemacht werden und die gefundenen Schätze ständig verschwinden. Mit ihrem Menschenfreund Costas machen sie sich an die Lösung des Geheimnisses. Der berühmte Minotaur ersteht zu neuem Leben auf und erschreckt alle ganz fürchterlich. Doch die Mäuse lassen sich nicht davon abbringen, hinter das Geheimnis zu kommen ...

