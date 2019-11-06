Lenßen klärt auf
Folge 14: Schadensereignisse
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein Sturz im Treppenhaus, Versicherungsschaden und Nachbarschaftsstreit. Wer sich mit diesen Themen rumschlagen muss, hat oft jede Menge Ärger am Hals. Aber was kann man tun, wenn der Nachbar unter lautem Lärm die Wohnung renoviert? Wer ist schuld, wenn man im nassen Treppenhaus ausrutscht? Auf all diese Fragen hat TV-Anwalt Ingo Lenßen eine Antwort für Sie parat. Rechte: Sat.1 Gold
Genre:Nachrichtenmagazin, Verbraucherinformation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold