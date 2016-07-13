Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen klärt auf

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 13vom 13.07.2016
45 Min.Folge vom 13.07.2016Ab 12

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wir begleiten Lebensmittelkontrolleure und Detektive bei ihrer Arbeit. Wie kommen sie Ladendieben auf die Spur? Und: Wird man eigentlich zum Dieb, wenn man das Shampoo aus dem Hotelzimmer mitnimmt? Selbst Arbeitnehmer werden immer mehr unter die Lupe genommen, doch ist die Videoüberwachung am Arbeitsplatz überhaupt erlaubt? TV-Anwalt Ingo Lenßen erklärt, wie man sich dagegen wehren kann.

