Lenßen klärt auf

Thema: Feiertage & freie Tage

Staffel 3Folge 8vom 06.11.2019
Thema: Feiertage & freie Tage

Thema: Feiertage & freie Tage

Lenßen klärt auf

Folge 8: Thema: Feiertage & freie Tage

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Bekanntlich soll man Feste ja feiern, wie sie fallen. Doch wenn die Nachbarn Ruhe lieben und der Vorgesetzte ein Karnevalsmuffel ist, dann ist Streit vorprogrammiert. Beim Thema Feiern lauern so einige juristische Stolperfallen. Damit weder der Chef noch die Nachbarn Ihnen die gute Laune verderben und der Disko-Besuch nicht vor Gericht endet, verrät Ihnen TV-Anwalt Ingo Lenßen, welche Rechte und Pflichten Sie haben. Rechte: Sat.1 Gold

