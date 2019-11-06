Thema: Feiertage & freie TageJetzt ohne Werbung streamen
Lenßen klärt auf
Folge 8: Thema: Feiertage & freie Tage
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Bekanntlich soll man Feste ja feiern, wie sie fallen. Doch wenn die Nachbarn Ruhe lieben und der Vorgesetzte ein Karnevalsmuffel ist, dann ist Streit vorprogrammiert. Beim Thema Feiern lauern so einige juristische Stolperfallen. Damit weder der Chef noch die Nachbarn Ihnen die gute Laune verderben und der Disko-Besuch nicht vor Gericht endet, verrät Ihnen TV-Anwalt Ingo Lenßen, welche Rechte und Pflichten Sie haben. Rechte: Sat.1 Gold
Genre:Nachrichtenmagazin, Verbraucherinformation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold