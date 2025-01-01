Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 10
Folge 10: Der Spuk ist aus / Mustang Marvin

25 Min.

Elizabeth hat solche Angst vor dem Geisterhaus, dass sie sich weigert, auch nur in die Nähe zu gehen. Aber als sie schreckliche Albträume kriegt, wird allen klar, das was passieren muss. Sie überzeugen Elizabeth, dass sie ihre Angst nur überwinden kann, indem sie ihr ins Auge sieht! Nachdem sie mit Eddy durchs Geisterhaus gegangen ist, wird Elizabeth bewusst, dass es bloß ein Geisterhaus zum Spaßhaben ist, und dreht sich auf dem Absatz um und will mehr ...

