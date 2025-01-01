Der Spuk ist aus / Mustang MarvinJetzt ohne Werbung streamen
Marvin, das steppende Pferd
Folge 10: Der Spuk ist aus / Mustang Marvin
25 Min.
Elizabeth hat solche Angst vor dem Geisterhaus, dass sie sich weigert, auch nur in die Nähe zu gehen. Aber als sie schreckliche Albträume kriegt, wird allen klar, das was passieren muss. Sie überzeugen Elizabeth, dass sie ihre Angst nur überwinden kann, indem sie ihr ins Auge sieht! Nachdem sie mit Eddy durchs Geisterhaus gegangen ist, wird Elizabeth bewusst, dass es bloß ein Geisterhaus zum Spaßhaben ist, und dreht sich auf dem Absatz um und will mehr ...
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0