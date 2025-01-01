Marvin, das steppende Pferd
Marvin, das steppende Pferd
Marvin ist der Meister im Stepptanz, hat jahrelang auf den Bühnen des Broadway gestanden und ist der weltbeste Geschichtenerzähler. Doch es kommt noch doller: Marvin ist ein Zirkuspferd und wurde vor langer Zeit aus der Manege eines Vergnügungsparks in die große Stadt geholt. Doch Ruhm, Erfolg und die Allüren der Star-Kollegen waren nicht Marvins Welt. Rasch kehrte er dem Broadway den Rücken, um wieder mit seinen echten Freunden in "Jacks Vergnügungspark" aufzutreten. Hier lernt Marvin auch eines Tages den kleinen Eddy kennen und sie werden dicke Freunde ...
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung