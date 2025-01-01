Eddys großer Auftritt / Eddy der WahrsagerJetzt ohne Werbung streamen
Folge 11: Eddys großer Auftritt / Eddy der Wahrsager
25 Min.
Die Truppe entscheidet, an ihrem freien Tag eine Extraaufführung zu geben, um Geld für eine Schneeball-Maschine zusammen zu kriegen. Lyman Slime schickt den schniefenden, schaubenden Itchy McTweed vorbei, damit er alle ansteckt und die Vorführung abgesagt werden muss. Marvin, Kralle, Diamonds und Elizabeth bekommen tatsächlich alle eine schlimme Erkältung. Aber Lyman hat nicht mit Eddy gerechnet, der übernimmt und die Show alleine schmeißt ...
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0