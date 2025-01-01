Zum Inhalt springenBarrierefrei
Marvin, das steppende Pferd

Staffel 1Folge 11
Folge 11: Eddys großer Auftritt / Eddy der Wahrsager

25 Min.

Die Truppe entscheidet, an ihrem freien Tag eine Extraaufführung zu geben, um Geld für eine Schneeball-Maschine zusammen zu kriegen. Lyman Slime schickt den schniefenden, schaubenden Itchy McTweed vorbei, damit er alle ansteckt und die Vorführung abgesagt werden muss. Marvin, Kralle, Diamonds und Elizabeth bekommen tatsächlich alle eine schlimme Erkältung. Aber Lyman hat nicht mit Eddy gerechnet, der übernimmt und die Show alleine schmeißt ...

