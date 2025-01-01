Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 7
Folge 7: Die Überraschungsparty / Eddy lernt tanzen

25 Min.

Marvin belauscht seine Freunde bei einer harmlosen Unterhaltung über Kuchen, Geschenke und Überraschungen. Fälschlicherweise nimmt er an, seine Freunde planen anlässlich seines ersten Jahrestages im Park eine Überraschungsparty. Als der fragliche Tag anbricht und keine Party stattfindet, geht dem enttäuschten Marvin auf, dass er nicht voreilige Schlüsse hätte ziehen sollen. Eddy bemerkt zum Glück die Enttäuschung seines Freundes und schmeißt für ihn eine sagenhafte Last-Minute-Party ...

