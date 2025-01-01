Die Überraschungsparty / Eddy lernt tanzenJetzt ohne Werbung streamen
Marvin, das steppende Pferd
Folge 7: Die Überraschungsparty / Eddy lernt tanzen
25 Min.
Marvin belauscht seine Freunde bei einer harmlosen Unterhaltung über Kuchen, Geschenke und Überraschungen. Fälschlicherweise nimmt er an, seine Freunde planen anlässlich seines ersten Jahrestages im Park eine Überraschungsparty. Als der fragliche Tag anbricht und keine Party stattfindet, geht dem enttäuschten Marvin auf, dass er nicht voreilige Schlüsse hätte ziehen sollen. Eddy bemerkt zum Glück die Enttäuschung seines Freundes und schmeißt für ihn eine sagenhafte Last-Minute-Party ...
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0