Folge 8: Oma ist Trumpf / Picknick am Fluß
25 Min.
Eddy macht seinen Freunden weis, seine Großmutter wäre eine strenge, imposante Erscheinung. Als Eddy also seine Park-Freunde zu sich nach Hause einlädt, damit sie Oma kennen lernen, geben sie sich alle Mühe, einen guten Eindruck zu machen. Unglücklicherweise übertreiben sie's damit und verursachen während der Teezeit ein heilloses Chaos. Eddys Freunde fürchten sich vor Großmutters Reaktion, bis ihnen klar wird, dass sie eigentlich sehr verständnisvoll ist und sogar Spaß versteht ...
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0