Marvin, das steppende Pferd

Marvins Flockenfrust / Ramona, Königin des Dschungels

Staffel 1Folge 9
Marvins Flockenfrust / Ramona, Königin des Dschungels

Marvins Flockenfrust / Ramona, Königin des Dschungels

Marvin, das steppende Pferd

Folge 9: Marvins Flockenfrust / Ramona, Königin des Dschungels

25 Min.

Marvin soll für ein Frühstücksmüsli einen Werbespot drehen. Im Park sind alle ganz aus dem Häuschen. Jack ist total aufgeregt wegen der Publicity und die anderen Tiere sind auch erpicht darauf, TV Spots zu drehen. Als Marvin fest stellt, dass das Müsli scheußlich schmeckt, will er seine Freunde nicht enttäuschen, bringt's aber nicht fertig, vor Tausenden von Zuschauern zu lügen. Er beschließt, den Spot nicht zu drehen ...

