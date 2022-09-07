Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 07.09.2022
44 Min. Ab 12

Gastgeber Jan präsentiert heute das Steakhouse "MAHL & MEUTE". Das Ambiente kann sich sehen lassen, denn das Restaurant befindet sich im Gewölbe eines Wasserschlosses. Jan's gastronomischer Grundsatz lautet: "Essen gehen bedeutet Geselligkeit" Im Fokus liegt hier das Steak und das Teilen von leckeren Beilagen. Einige behaupten, die Beilagen sein die heimlichen Stars.

