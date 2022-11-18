Finaltag im Lokal "Das SinGold" an der WertachJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 18.11.2022: Finaltag im Lokal "Das SinGold" an der Wertach
44 Min.Folge vom 18.11.2022Ab 12
Am Finaltag geht es für den Profi und die Gastronom:innen nach Schwabmünchen. Mit seiner 25-jährigen Berufserfahrung will Rudi heute von sich überzeugen. Kann das "Singold" seinem Namen alle Ehre machen und mit Rudis Kochkünsten die kulinarischen Sinne der Mitstreiter:innen ansprechen?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins