Tödlicher Nachtisch

SAT.1Staffel 8Folge 31
Folge 31: Tödlicher Nachtisch

22 Min.Ab 12

Ein Junggesellenabschied endet anders als gedacht. Für die Feier haben sich der Ermittler Christian Becker und seine Freunde etwas Besonderes ausgedacht: Sie naschen Früchte von dem nackten Körper des Foodmodels Cindy Fleischmann. Doch nur wenige Stunden nach der Feier ist sie tot ...

SAT.1
