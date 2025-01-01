Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 6: Die tote Witwe
22 Min.Ab 12
Die 25-jährige Witwe Susi Schirmer liegt tot im Fitnessraum ihrer Luxus-Villa. Kurz zuvor hatte die ehemalige Stripperin das gesamte Vermögen ihres 80-jährigen Mannes geerbt. Steckt Susis gierige Familie hinter dem Verbrechen?
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1