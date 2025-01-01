Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Unzensiert

SAT.1Staffel 8Folge 33
Unzensiert

UnzensiertJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 33: Unzensiert

23 Min.Ab 12

Der Außenseiter Paul Seifert wird auf dem Schulgelände hinterrücks niedergeschlagen. Als die Ermittler mit ihrer Recherche beginnen, stoßen sie auf ein Video in seinem Besitz, das einen Lehrer zusammen mit einer Schülerin beim Sex zeigt. Hat einer der beiden unfreiwilligen Protagonisten die Fassung verloren und sich an Paul gerächt?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen