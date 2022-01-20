Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Einmal Vergewaltiger, immer Vergewaltiger

SAT.1Staffel 10Folge 1673vom 20.01.2022
46 Min.Folge vom 20.01.2022Ab 12

Simon Gensberg soll seinen Nachbarn, den wegen Vergewaltigung vorbestraften Axel Müller, bewusstlos geschlagen, gefesselt, geknebelt und anschließend an einer Hundehütte im Vorgarten angekettet haben. Wollte ihn der Angeklagte aus Angst um seine 16-jährige Tochter auf diese Weise aus dem Ort vertreiben?

