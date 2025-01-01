Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Richter Alexander Hold

Mord nach der Disco

SAT.1Staffel 10Folge 1677
Joyn Plus
Mord nach der Disco

Mord nach der DiscoJetzt ohne Werbung streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1677: Mord nach der Disco

45 Min.Ab 12

Michael Schimmler war stets eifersüchtig auf seine Schwester Verena, denn diese wurde vom Vater immer bevorzugt. Als sie dann auch noch allein die Leitung des Familiengeschäftes übernehmen soll, eskaliert die Situation. Bei einem gemeinsamen Abend in der Disco kommt es zu einem heftigen Streit zwischen den Geschwistern. Anschließend stürmt Verena nach draußen, um zu Fuß nach Hause zu gehen und sich abzureagieren. Am nächsten Tag wird sie tot im Straßengraben gefunden ...

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen