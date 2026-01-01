Richter Alexander Hold
Folge 1679: Papas Alptraum
45 Min.Ab 12
Der Schreibwarenhändler Claus Neumann wurde brutal die Treppe einer S-Bahnunterführung hinuntergetreten. Für ihn steht fest, dass der neue Freund seiner Tochter Marie der Täter ist. Thilo hat mit ihr einen Porno gedreht und wollte diesen auf einer Erotikmesse vermarkten. Claus sperrte Marie daraufhin in seiner Wohnung ein, um den Promotiontermin zu verhindern. Hat der Angeklagte seinen Schwiegervater in spe so schwer verletzt, weil er an seinen Haustürschlüssel kommen wollte?
