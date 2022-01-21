Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Staffel 10Folge 1688vom 21.01.2022
Folge 1688: 24 h Überwachung

45 Min.Folge vom 21.01.2022Ab 12

Nina Hilbert ist angeklagt, den Vater ihrer Freundin Franzi hinterhältig niedergeschlagen und ihm Gegenstände im Wert von 2200 Euro gestohlen zu haben. Nina und Franzi hatten heimlich einen Ausflug nach Berlin gemacht, bei dem ihnen Franzis Vater mithilfe eines GPS-Peilsenders gefolgt war. Hat die Angeklagte Franzis Vater niedergeschlagen, um ihn an der weiteren Überwachung zu hindern?

