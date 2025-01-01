Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 1982
44 Min.Ab 12

Nur ein paar Minuten lässt Carina ihren einjährigen Sohn Johannes im Garten unbeaufsichtigt, und dann der Schock: der Junge ist spurlos verschwunden! Der Verdacht fällt auf die Nachbarin Anna. Hat die alleinerziehende Mutter zweier Kinder den Kleinen tatsächlich entführt? Carina glaubt an Rache, weil sie Anna den Platz in der Kinderkrippe weggeschnappt hat. Annas achtjährige Tochter Emma belastet allerdings den Frührentner Anton, der als Kinderhasser bekannt ist ...

