Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Loch Cassie

SAT.1Staffel 11Folge 2002
Loch Cassie

Loch CassieJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2002: Loch Cassie

44 Min.Ab 12

Werner wird von seiner Frau Jasmin nach 20 Jahren Ehe für den deutlich jüngeren Piercer Charly verlassen. In der Folge läuft seine 16-jährige Tochter bald mit Tattoos und Piercings herum. Was dann geschieht, lässt den Vater verzweifeln: Die Teenagerin erleidet beinahe eine Zungenamputation und kann nur noch über Zettel mit ihrer Umwelt kommunizieren. Warum wurde das Mädchen derart verstümmelt?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen