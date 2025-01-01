Richterin Barbara Salesch
Folge 2027: Last Action Hans
44 Min.Ab 12
Als Jessica mit 16 schwanger wird, ist sie nicht nur mittellos, sondern muss zudem alleine für sich und ihren Sohn Mike sorgen. Als dann auf einmal ihr Vater vor der Tür steht und sie um Hilfe bittet, nimmt sie ihn bei sich auf, obwohl er sie damals rausgeschmissen hat. Jessica bringt jedoch in Erfahrung, dass er sich nur bei ihr eingenistet hat, um Stress mit seiner neuen Frau zu vermeiden. Daraufhin soll sie ausgerastet sein ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1